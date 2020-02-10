群聯(8299)1月營收年減少0.97%、月減少18.78%，在工作天數明顯減少下，呈現淡季不淡，展望第一季，群聯認為，由於在全球客戶分布均勻，較不受市場景氣波動及淡旺季影響，預估第一季NAND市場有機會呈現淡季不淡，新廠也預計在3月正式開工。

群聯1月合併營收為33.26億元，年減少0.97%、月減少18.78%，群聯認為，1月為農曆春節期間上班天數較少且為傳統淡季，而群聯依舊能維持營收水平，除了反映NAND市價回穩趨勢不變，群聯的全球客戶也維持穩定下單。

群聯表示，與去年同期比較，1月SSD與eMMC控制晶片總出貨量成長33%，而其中eMMC控制晶片總出貨量更是成長超過43%，此外，SSD模組成品部分也有將近3%的成長，記憶體總位元數(Total Bits)則有將近7%的成長，工控高階應用營收的部分，也維持佔整體營收將近三成，顯示群聯長期布局轉型有成，全球客戶分布均勻，較不受市場景氣波動及淡旺季影響。

根據市調機構資料顯示，資料中心客戶於2019年第4季積極準備2020年新開案需求，拉貨動能優於預期，延續至2020年第1季，再加上國際手機大廠也因應新機上市而積極備貨，預估2020年第1季NAND市場有機會呈現淡季不淡的狀況。

群聯新廠也將於今年3月動工，完工後將增加超過1萬3千坪的使用空間，為接下來的成長動能布局，持續加碼投資台灣。

(時報資訊)