1月雖春節假期工作天數較少，但鼎炫-KY(8499)雙業務出貨動能不弱，1月合併營收為1.61億元，改寫歷年同期新高，年成長0.75％。

鼎炫-KY表示，受惠EMI材料出貨表現在客戶備貨需求提升，旗下昆山隆揚廠、重慶川揚廠產能稼動率保持一定水準，1月EMI材料事業營收比重達7成。材料事業持續開拓新客戶、切入新應用領域等策略也有斬獲，開始切入美系客戶桌上型電腦、無線充電模組等材料應用以及陸系面板供應鏈，未來可望持續帶來成長動能。

衡器事業方面，集團持續推動旗下自有品牌「T-Scale」以及ODM業務於全球地區業務推廣，印度子公司成立後亦已開始少量貢獻營收。此外，近期大陸地區武漢肺炎疫情蔓延，政府為守護消費者食用安全與疫情防控，針對農貿市場環境、食品、價格等面向加大監管力道，對於農貿市場規範標準、食品安全追溯、專業數據化管理需求提升，創造更佳的銷售環境。

(時報資訊)