新豐鄉沒有大型醫院，鄉公所為因應鄉內醫療資源匱乏問題，大力促成中醫大新竹附設醫院推出「湖口新豐線醫療專車」計畫，提供鄉親免費搭乘到醫院看病，讓長輩免受轉車之苦就醫更便利。

新豐鄉長許秋澤表示，新豐鄉老年人口約達9％，長期以來新竹客運僅行駛鄉內鬧區及高爾夫球場等路線，加上鄉內沒有大醫院，醫療資源有限，臨海村里民眾就醫交通相當不便。

新豐鄉公所為此大力促成與中醫大新竹附設醫院去年12月27日開辦「湖口新豐線醫療專車」，每天上午6點50分從湖口鄉中興立體停車場出發，沿途停靠湖口火車站、新豐中崙三元宮、新豐池和宮、新庄子、永寧宮、鳳蓮宮及明新科大全家等站，周日及國定假日停駛。

「湖口新豐線醫療專車」每周一至周五行駛5個班次，車程約1小時抵達中醫大新竹附設醫院10分鐘後，自原路線返程，提供鄉親免費搭乘，長輩就醫更便利，也讓年輕人安心上班，可多加利用。

(中時 )