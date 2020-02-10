元宵遶境鬥毆

台東元宵遶境活動，昨晚深夜因放鞭炮起爭執，發生街頭大亂鬥，造成兩人受傷送醫，警方出動快打部隊到現場壓制，不少陣頭兄 弟仍大聲吆喝、叫囂，台東警分局漏夜帶回10餘人偵辦，將依新頒刑法第150條移送，最重可處5年有期徒刑。

台東元宵遶境昨晚在漢陽北路封街炮炸，炮火非常猛烈，原本即將圓滿落幕，卻在深夜近11點發生陣頭暴力衝突，兩派人馬大打群架，兩人疑似遭刀械砍傷送醫。

台東分局獲報後，出動百餘名快打部隊到場壓制，快速將雙方人馬隔離並控制現場混亂場面，除將2名受傷者送醫外，並針對仍大聲吆喝、叫囂者盤查身分，漏夜追查並逮捕10餘人偵辦。

警方指出，該起事件起因是某宮廟因不滿同路段設置之臨時壇，故意向其人員隨意丟鞭炮，造成雙方人馬口角衝突及互毆。

台東警分局長郭子弘表示，元宵陣頭繞境行之有年，本來期望今年參與之各宮廟、陣頭及民眾等均能在不違反相關現行法令下圓滿完成，不料最後仍發生暴力，甚感遺憾。

郭子弘指出，以往這類街頭鬥毆，均依社會秩序維護法移送，罰則過輕，已無法有效嚇阻，刑法第150條修正案今年1月17日生效，在公眾場所滋事者，最重「處5年有期徒刑」。而已受解散命令3次以上而不解散者，及在場嗆聲、助勢者可「處6月以下有期徒刑」，警方將依法偵辦，絕不寬待。

(中時 )