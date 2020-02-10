衛福部長陳時中日前在記者會上，因哽咽落淚，遭到資深媒體人趙少康直批，身為指揮官不要輕易落淚，因會讓大家擔心疫情是不是很嚴重。對此，同是媒體人的周玉蔻看不下趙的言論，直接罵趙是「爛人」，更要趙直接把節目搬到武漢去做好了！

對於陳時中的眼淚，趙少康在政論節目《少康戰情室》中指出，在第一線打仗的指揮官不要輕易落淚，不能掉淚。掉淚以後，大家會覺得嚴重到這個地步嗎？一個將軍到戰場上，打到一半就哭，怎麼可以？「你就去睡覺嘛、就去休息，你有次長、疾管局長等一堆人，不是通通你自己一人擔，這樣也會受不了」。

趙少康的言論，引發外界議論紛紛，周玉蔻氣得在臉書怒轟趙少康是「爛人」，當大家在防疫時，趙卻在旁邊風涼話。罵完後，周玉蔻似乎氣還未消，7日在其主持政論節目上，再度動怒表示，政府防疫作戰這麼辛苦，有個主持人姓趙的還在扯後腿，她都很想說，「你節目搬到武漢去做現場好不好？」

(中時電子報)