王品集團創辦人戴勝益分享王品餐飲在立場立一席之地的撇步，「三哇菜色」贏得客人的心。（盧金足攝）

戴勝益說，「人生不能重來！」值得去嘗試各種事情，有員工騎腳踏車環島十天，自己也騎腳踏車健身。（盧金足攝）

國聚建設住戶對王品集團創辦人戴勝益，幽默笑談商場經營及獻身公益的過程，全場笑聲、掌聲不斷。（盧金足攝）

王品集團創辦人戴勝益創設的「益品書屋」，不只藏書豐富，還是城市高樓大廈中最美的風景。（盧金足攝）

台中市品牌建商國聚建設新春伊始，在益品書屋為住戶舉行公益講座，邀請王品集團創辦人戴勝益暢談創立王品餐飲的成功撇步，以「哇！哇！哇！三哇！」第一哇是菜色要好看，第二哇菜色要好吃，第三哇是付賬時看價錢，驚呼怎麼那麼便宜，ＣＰ值高，抓住客人的味蕾，也抓住市場的商機，在競爭激烈餐飲業，贏得消費者口碑。

國聚建設開春為住戶舉辦公益講座，住戶出席踴躍，在台中市南屯區益品書屋的演講會場座無虛席，住戶對戴勝益親身經歷及獻身公益的過程，在他幽默笑談的過程，全場笑聲、掌聲不斷。

王品創辦人戴勝益在2018年9月撤出王品集團經營，退休後投身公益，也以四處演講方式，傾囊傳授經營近30年的王品集團實戰經驗，他說，經營王品時員工薪水在業界快兩倍，但員工流動率只有市場的十分之一，鼓勵企業為員工充電，登山或旅遊都會回饋在企業精神。

戴勝益分享王品餐飲的管理哲學，首推「三哇菜色」，菜色好看、好吃，讓客人吃起來有「哇！哇！」，像戀愛的感覺，第三「哇！」是看到價位，會覺得怎麼那麼便宜，且要求酒水不入菜，不必擔心客人吃完飯後有酒駕之虞。

他說，經營的是沒有政治色彩的公司，不官商勾結，自己擔任廿多年董事長從不投票，公司沒有公務車，他穿著平價衣褲，而且除了本業餐飲，不投資業外非餐飲品牌。

值得一提的是，王品沒有神祕客，曾有人向他請命，表示可以百變各種造型，自願擔任考核神祕客，但他信任員工，「如果用神祕客來監督他們，這算什麼！」王品不只沒有神祕客，也沒有監視器系統，監視器在監督員工，不是監視客人，信任是他和員工可貴的資產。

戴勝益直言「做餐飲，但自己不會做菜」，客人吃的美食是專業廚師料理，「王品沒有鮑魚、燕窩、魚翅的豪華大餐」，王品賣大家吃得起的美食。

員工在服務客人時，名牌和名字也特別做很大，就是讓客人一看就知道服務的人是誰，員工獲肯定，薪水也比別人多流動率就會低。

戴勝益表示，自己常登山，帶動員工也常挑戰爬玉山，台灣百岳已登了五十八座，「愛玩」素材當成企業文化的一部分，「人生不能重來！」值得去嘗試各種事情，有員工騎腳踏車環島十天，自己也騎腳踏車健身。

他不吝分享自己運動之道，不管晴雨，每天走一萬步，身體健康也比較不怕感冒，他與會者呼籲，「如果還沒有這個習慣，明天就開始走一萬步」，戴勝益秀出佩戴在身上的計步器，時刻提醒自己要日行萬步。

現在他創設的「益品書屋」，不只藏書豐富，還是城市高樓大廈中最美的風景，與一般咖啡廳與書店複合式餐飲不一樣的是，民眾只需一百元入場，就可以不限時間的拿書籍閱讀，書屋提供舒適的空間，供應自助的咖啡、茶等飲料，戴勝益強調，飲料不怕你喝，來益品書屋要以閱讀為主，所以不提供網路，讓來書屋的人可以安心不受干擾的閱讀。

(中時 )