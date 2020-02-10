新冠肺炎痊癒第二案 最快2天可望出院 15:502020/02/10 中時 鄭郁蓁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央流行疫情指揮中心因應新冠肺炎疫情，下午2點召開記者會說明疫情。(鄭郁蓁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 我新冠肺炎疫情再傳好消息，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，目前有475名新冠肺炎確診個案接觸者均監測期滿，解除列管。而第十例確診個案40多歲男性，經二次採檢陰性，再由專家會診後，最快兩天後可以出院。 指揮中心應變官莊人祥表示，依照目前的流程，若確診個案經過兩次採檢陰性後，還需經過這家共同會診，決定是否解除隔離，最後再由指揮官決定是否可以出院，流程走完也需要一到兩天。因此目前最快兩天可以出院，或是一週內絕對不是問題。、 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #出院 也許您會感興趣 推薦閱讀 我與新冠肺炎遠遠近近的囧（上） 04:092020/02/06 兩岸藝文 新冠肺炎肆虐 足不出戶躲家裡打麻將也中鏢 18:042020/02/09 社會 新冠肺炎 給能源公司最後一擊 20:162020/02/09 財經 湖北首度公開新冠肺炎死亡率 第1名居然不是武漢 20:232020/02/09 兩岸 西班牙及英國各新增1件新冠肺炎病例 21:182020/02/09 國際 新冠肺炎肆虐 萬里漁港稀無人煙 21:222020/02/09 生活 湖北官方：5種藥物可抑制新冠肺炎 21:582020/02/09 兩岸 湖北病死率2.88％ 他省病例減42％ 04:102020/02/10 焦點新聞 因應新冠肺炎 三商壽提供關懷服務 04:102020/02/10 投資理財 新冠肺炎813死 超越SARS 04:102020/02/10 生活新聞 生活熱門新聞 台灣疫情守得住嗎？命理師連擲10幾個筊結果驚人！ - 生活 台灣疫情會失守？唐綺陽揭關鍵影響 這星座注意健康 - 生活 好市多連這物品都被掃貨 網友：真的無言了 - 生活 艙房多天沒整理！公主號台客爆內幕 - 生活 捷運驚見新款防毒面罩？網友狂笑：太扯 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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