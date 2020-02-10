我新冠肺炎疫情再傳好消息，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，目前有475名新冠肺炎確診個案接觸者均監測期滿，解除列管。而第十例確診個案40多歲男性，經二次採檢陰性，再由專家會診後，最快兩天後可以出院。

指揮中心應變官莊人祥表示，依照目前的流程，若確診個案經過兩次採檢陰性後，還需經過這家共同會診，決定是否解除隔離，最後再由指揮官決定是否可以出院，流程走完也需要一到兩天。因此目前最快兩天可以出院，或是一週內絕對不是問題。、

(中時 )