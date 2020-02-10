新型冠狀病毒2019-nCoV（武漢肺炎）疫情蔓延全球延燒，台灣雖未出現社區感染，但全民瘋搶口罩、酒精等防疫用品，醫師發現在國人防疫意識升級下，今年流感就醫比例較去年同期下降，而依疾管署統計台中市類流感急診就醫人次看上周就醫百分比較上上周更低，唯元旦迄今中市已通報流感重症33例，其中已有5人死亡，10人仍在加護病房救治中，不能輕忽。

全民聚焦新冠肺炎疫情的同時，國內流感疫情也在發燒，台中市至元旦迄今累計已通報33例流感重症病例，患者從6歲到87歲，其中5人死亡，15人已康復出院、3人轉出一般病房、10人仍在加護病房治療中；值得注意的是通報流感重症33例中有30人未接種疫苗，中市衛生局指出，目前公費流感疫苗僅剩3萬4千多劑，有意接種的民眾可洽住家附近衛生所。

依據疾管署監測，中市類流感急診就診百分比，109年第4週（1月19至25日)14.74％、2447人次。第05週（1月26至2月1日）21.73％、3999人次。第06週（2月2日至2月8日）14.61％、2009人次。都較去年同期11.99％、12.05％、17.05％低。

中國醫藥大學附設醫院急診室主任指出，農歷年後類流感就醫人次明顯比往年減少一成，他推測可能是受新冠肺炎疫情影響，病患減少到醫院，加上全民防疫升級出門戴口罩、勤洗手，尤其學校延後開學，也讓交叉感染機會降低。

(中時 )