就像屋頂牆壁漏水找師傅維修，高雄大學電機工程學系教授兼「先進構裝整合技術中心（APITC）」主任吳松茂及其團隊，以「近場量測系統」為架構，自主研發可精確偵測電子產品異常、電磁輻射泄漏干擾位置等檢測技術，在過去8年來，協助廠商解決泛電路設計問題，超過100例，提高產品妥善率。

吳松茂團隊開發的「整合式近場量測系統及檢測技術」獲全球顯示器驅動、時序控制IC大廠「奇景光電（Himax）」挹注千萬經費興建，主要由多軸機械手臂機台、可隔絕外界電磁波之空間艙室（電波暗室）、寬頻頻譜及高速即時示波器所組成。

吳松茂指出，電子產品、設備上市前須通過「電磁相容性（EMC）」規範，包括產生的電磁信號是否對其他產品造成電磁干擾，以及不被其他產品發出電磁波干擾的「電磁耐受」，最令業者棘手的情況是電路受到干擾而失效，但關機重開後又正常卻找不出病灶，他這套檢測技術可徹底解決且提供完整改善方案。

該團隊發展出完整且實測驗證的靜電電荷消散路徑測試程序方法，可直觀地看到靜電電荷如何從電子系統電路中傳遞消散，或是造成晶片電路損傷、電路失效原因。

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(旺報 )