第92屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間今（10日）早上9點盛大舉行，緬懷今年度逝世的電影人環節，邀請怪奇比莉（Billie Eilish）演唱披頭四經典名曲《Yesterday》，除了寇克道格拉斯、安娜凱莉娜、彼得方達、碧比安德松、桃樂絲黛、柯比布萊恩等好萊塢巨星外，去年參加大陸綜藝節目意外驟逝的高以翔身影也出現在大螢幕，令人鼻酸。

高以翔女友Bella、好友毛加恩發文。（圖／翻攝自IG）

去年11月他錄製陸綜《追我吧》心臟驟停，緊急送醫仍搶救不治，震驚所有人，本屆奧斯卡頒獎典禮將他列入緬懷名單，高以翔女友Bella看到朋友的限時動態，立刻轉發還在照片附上天使與藍愛心的表情符號，他的好友毛加恩則是翻拍大螢幕，發文寫下「Always missing you」，文末不忘感謝奧斯卡。

事實上，高以翔2013年曾被好萊塢相中，在電影《天使聖物：骸骨之城》飾演關鍵角色「布魯克林大巫師」，俊美有型的東方臉孔在當時引發不少話題。去年無預警的驟然離世，不僅震驚華人影視圈，一起合作的莉莉柯林斯、傑米坎貝爾鮑爾也在第一時間發文悼念。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)