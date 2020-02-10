新冠肺炎疫情持續延燒，各級學校延後開學，嗅到這股在家自學風潮，畢嘉士基金會與ＥＴＳ台灣區總代理忠欣公司合作的《公益英語學堂》網站全新改版上線，透過情境式趣味闖關遊戲，不僅在家自學英文，同時也幫馬拉威小農銷售咖啡與茶。

馬拉威位於非洲東南方，在無內戰國中排名世界最窮，多數人以務農為生，因為失學、生病，讓馬拉威人民陷入貧窮；畢嘉士藉由購買馬拉威公平貿易小農種植的咖啡與茶葉回台銷售，讓小農免去剝削，讓孩子有錢上學，甚至存錢蓋醫院，改變世代循環的貧窮命運。

畢嘉士基金會執行長周文珍表示，基金會2014年推出針對小學生的《公益豆的英語小學堂》網站，透過遊戲帶著所有闖關者逛茶園和咖啡園，新改版網站把關卡運用教育部頒訂的1200個基本英語字彙，從中認識馬拉威當地人民的生活，讓英語學習更加活潑。

「做公益不該只有捐款這個方法」，忠欣公司董事長邵作俊表示，企業可以運用本身專長為公益加值，去年上路課綱強調「素養」，《公益英語學堂》運用基本字彙設計的情境式遊戲關卡，貼近日常生活溝通，符合素養教學中「培養核心能力」的概念，正是寒假延長期間，預習新學期英語課的最佳工具。

忠欣公司為支持畢嘉士基金會的公益行動，將採購公平貿易咖啡與茶葉，送給破關完成並報考指定英語測驗的玩家，與在家自學的民眾攜手前進非洲馬拉威，一起做公益。

(中時 )