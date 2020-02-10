女星芮妮齊格(Renée Zellweger)在50歲這年締造演員生涯里程碑，以《茱蒂》拿下人生首座奧斯卡影后，而她拿獎的幕後花絮更是精彩，這回以《小丑》監製身分坐台下的布萊德利庫柏(Bradley Cooper)，是她分手9年的前男友，兩人撞見的時刻，被外媒捕捉到，道盡了對她的寵愛。

芮妮今天在舊愛布萊德利庫柏的見證下，上台收下她的奧斯卡影后小金人，昔日情侶檔在場內的互動備受關注，《時人》雜誌就在推特貼出一張兩人的漏網鏡頭，只見芮妮跟布萊德利肩貼著間熱切聊天，男方聽著舊愛說話，笑得溫暖而自然，足見分手了仍友好。

事實上，這對昔日情人於日前的英國奧斯卡也相遇了，當時芮妮拿下影后，在《BJ單身日記》系列電影跟她是搭檔的休葛蘭亦在場，在台下高呼：「幹得好，瓊斯！(芮妮在劇中的姓氏)」，鏡頭馬上轉向坐旁邊的布萊德利庫柏，他正燦爛笑著，讓網友看了直呼感動，驚訝分手多年，布萊德利仍是這麼寵愛前女友。

Exes Reunite! Bradley Cooper & Renee Zellweger Share Moment Together at the #Oscars 9 Years After Split https://t.co/jEKG2ehWwr — People (@people) February 10, 2020

據悉，芮妮在2009年接演電影《39號特案》，跟小自己5歲的布萊德利庫柏合作並墜入愛河，兩人戀情曝光後，布萊德利曾公開表示深愛芮妮，享受跟她一起拍戲工作，「從她身上學到很多，說都說不完」，可惜這段戀情沒能永恆，兩人於2011年分手。

(中時電子報)