這周五就是西洋情人節了，此時也是初春，市區、近郊的山櫻花也都盛開了，緊接著就是迎接三月吉野櫻！其實在北中南的百貨也能體驗賞櫻樂趣。【迪士尼櫻花季】首度推出奇奇蒂蒂、小鹿斑比、瑪麗貓、小飛象四個超受歡迎人氣角色的三家期間限定店，台北、台中、高雄將在情人節（2月14日）起浪漫綻放！除有夢幻打卡牆，也有特色商品，歡迎大小朋友來打卡賞花趣。

【迪士尼櫻花季】光學滑鼠-奇奇款、蒂蒂款。（邁思娛樂 提供）

•2/14～3/31台北統一時代百貨2F夢廣場：台北店以頑皮可愛的奇奇蒂蒂為主題，奇奇蒂蒂主題大型扭蛋機坐落在台北統一時代百貨2F夢廣場，現場還有櫻花野餐拍照區，與奇奇蒂蒂同框享受春日暖陽，期間限定店推出台北限定款-奇奇蒂蒂娃娃。

【迪士尼櫻花季】高雄店-小飛象主題拍照區。（邁思娛樂 提供）

•2/14～4/5高雄大魯閣草衙道1F大道東：高雄店的萌萌小飛象主題，門口即以小飛象主題營造歡樂氣氛，瑪麗貓造型浪漫咖啡杯、小鹿斑比造型野餐推車，以及奇奇蒂蒂主題幸運轉盤，讓你沉浸在迪士尼櫻花季的浪漫歡樂，也推出高雄限定款-小飛象娃娃。

【迪士尼櫻花季】台中店-小鹿斑比主題櫻花鞦韆拍照區。（邁思娛樂 提供）

•2/28～4/19台中廣三SOGO百貨1F戶外廣場：台中店則是以小鹿斑比及瑪麗貓雙主題呈現，貓奴必訪的瑪麗貓主題大型櫻花樹，以及可愛的小鹿斑比主題鞦韆拍照區，彷彿置身在櫻花森林裡探險。將推出台中限定款-小鹿斑比&芬妮、瑪麗貓娃。

【迪士尼櫻花季】高雄店-瑪麗貓主題咖啡杯拍照區。（邁思娛樂 提供）

然也要提醒大家，近來武漢肺炎疫情擴散，如出沒人潮眾多的地點，或搭乘大眾交通工具時，建議還是要戴上口罩，除可避免把病原傳給別人外，也可保護自己，避免空氣中的有害物質進入體內。在防範疫情時，也要讓自己的生活規律也安全。

(中時電子報)