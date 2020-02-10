新冠肺炎疫情肆虐，香港日前有一家19口在觀塘工廈一個派對共吃火鍋及燒烤，結果至少有10人感染。醫師警告，吃火鍋暗藏高風險，因為火鍋中的滾水會讓氣流在室內滾動得較快，飛沫恐飄得更遠！再加上吃火鍋時大家坐得很近，導致病毒更容易傳染。

東網報導，感染及傳染病專科醫生曾祈殷今天接受在電台訪問時表示，火鍋中不停燒著滾水，會令氣流在室內空間滾動得較快，因熱力緣故，導致飛沫微粒可能有機會飄得更遠，而且火鍋店環境通常有冷氣或風扇，這種環境因素都有助於飛沫傳播。

此外，曾祈殷說，吃火鍋之所以是高危活動，因為人與人之間會有近距離接觸，有機會透過飛沫或接觸傳播，聚集人群也容易造成交叉感染。他也提醒，沖馬桶時也會產生氣霧，因此如廁後沖水前應先蓋上馬桶蓋。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，火鍋所產生的蒸氣，可達攝氏60度，應可殺死病毒，然而參與者染上病毒，主要是大家坐得很近，導致病毒容易傳染。當有人咳嗽時，所產生的飛沫範圍可達1公尺至1.8公尺，坐在對面或附近的人都可能因有揉眼、摸鼻等動作，讓病毒進入人體黏膜而受到感染。

中大公共衞生及基層醫療學院客座教授黃子惠表示，目前還沒有確切證據證明火鍋霧氣會加強病毒傳播能力，不過理論上帶病飛沫不會因為霧氣增加，反而多人、近距離聚餐，更有機會讓患者感染其他人。

(中時電子報)