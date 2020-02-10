木蘭女足首次前進奧運的夢想，只能等下屆再挑戰了。中華女足今天在東京奧運第3輪資格賽最後一役迎戰大陸，因開賽5分鐘就被唐佳麗頭槌破門，接著急於反攻卻顧此失彼，上半場就丟了5球，儘管下半場未再失球，仍以0比5大敗。

中華隊以1勝2負結束本輪B組賽事，儘管晚間還有澳洲vs.泰國之戰，但中華隊進1球失12球、淨勝球負11的數據太吃虧，前進東京奧運之路基本畫下句點。不過中華隊前兩輪資格賽拉出7連勝，挺進第3輪還拿下對泰國暌違18年的正式國際賽對戰勝利，也有收穫。

兩岸女足過去在正式國際賽交手過16次，大陸全勝，但於奧運資格賽碰頭卻還是第一次。中華隊排出與首戰泰國同樣的先發11人，一開賽陳燕萍帶球壓上進攻區域，氣勢不錯，未料第5分鐘大陸右後衛羅桂平下底吊中，助攻唐佳麗頭槌破門，大陸首波有效攻勢就攻破了中華隊大門。

大陸前鋒王姍姍（右二）力扛中華隊後衛李佩容（右一），右腳射進大陸隊的第4球。（美聯社）

失球後中華隊又攻上前場，可惜陳燕萍的右側角球直接開出界外。第24分鐘大陸開出左側角球，中華隊門將蔡明容擋出唐佳麗的小角度射門，卻無法阻止吳海燕補射破網。接著中華隊後防崩盤，10分鐘內被王姍姍、李影連進3球，比數瞬間變成0比5。

日籍教頭越後和男以潘昕妤換下先發右後衛潘彥昕，總算穩住後防，但上半場5球落後，幾已勝負底定。下半場中華隊止住後防亂象，蔡明容也做出多次精彩撲救，未再失球，不過球員已無多餘體能可以搶攻，以5球見負。

(中時 )