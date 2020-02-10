漢來美食（1268）受惠春節聚餐效益，2020年1月合併營收繳出雙位數「雙升」強勁動能，創下4.79億元新高。面對新冠肺炎疫情影響來客數及宴會訂單，公司對此規畫推出外賣與外送服務應戰，並表示今年在台展店計畫不停歇，並透露籌備中的中式菜系新品牌預計將在第四季亮相。

漢來美食2020年1月自結合併營收達4.79億元，較去年12月3.45億元成長達38.49％、亦較去年同期3.59億元成長達33.06％，一舉刷新歷史新高。公司表示，主因今年春節落於1月、漢來海港餐廳餐價略為調漲挹注。

漢來美食指出，今年春節前的年節禮盒及年菜預訂明顯較往年熱絡，銷售業績亦創下歷年紀錄。過往春節後為公司舉辦春酒高峰，為延續年後聚餐暢旺的小旺季，惟今年因新冠肺炎疫情擴散，部分餐廳營運自初三起已開始受到退訂或延期用餐影響，2、3月的大型宴會明顯減少。

為因應疫情導致退訂及延期狀況影響，漢來海港將2月底截止的春酒專案延長至4月底，大型宴會已付訂的公司行號，可選擇採購漢來禮券贈送員工小型聚餐使用。因應來店消費顧客減少，也規畫各品牌全台各地餐廳推出外賣與外送服務，希望藉此開發新客源、有助彌補業績缺口。

漢來美食表示，包括漢來蔬食、福園台菜、巨蛋翠園、漢來軒、名人坊等餐廳，均開出雙人、四人等適合小家庭用餐的實惠組合，其中漢來軒與巨蛋翠園另規畫1人超值便當，潮之鍋物亦推出外帶個人獨享鍋，並規畫與外送平台合作推出外送到府服務。

雖然新冠肺炎疫情發展目前尚難預測，漢來美食表示，公司直營餐廳均在台灣，今年在台展店計畫不停歇，包括漢來海港、上海湯包、五梅先生、潮之鍋物等品牌均有展店規畫。同時，主攻小資外食及小家庭客層的中式菜系新品牌正在籌備中，預計將在第四季亮相。

(時報資訊)