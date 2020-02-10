新型冠狀病毒疫情持續燃燒，中國宣布四大直轄市包含北京與上海封城。不過美國經濟數據良好與重要公司財報數據表現優於預期，推動上周亞股表現。根據統計外資資金流向至2月8日，多數亞股由流出轉為流入，吸金王由南韓拿下，獲得資金淨流入7.6億美元，其次為印度的4.5億美元，台股則獲得0.8億美元的淨流入。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，儘管肺炎疫情持續擴散，加上美股上周五全面下挫，使得今(10)日亞股全線下滑。然上周護盤基金進場，預期波動不至擴大，但操作上將以選股為主。後市將持續關注疫情變化，目前多數歐美主要電子大廠展望正向，預期台股主要供應鏈或可優於指數表現。但鑑於疫情擴大，是否引發終端消費下修，將成為關鍵。

周俊宏表示，回顧2003年SARS對市場影響，台股跌幅相對嚴重，6天累積跌幅達13%。不過，在疫情結束後，股市一個月後漲8.6%、三個月後漲16.4%、6個月後漲21.5%，因此認為，本次疫情對於市場屬短暫性影響。此外，春節期間多數電子大廠財報與展望皆優於市場預期，尤其與台灣廠商連動較高的蘋概股、半導體設備與PC皆正向，報導也傳出蘋果要求供應鏈擴產iPhone，預計上半年將上看8000萬部，相關廠商有望淡季不淡。

選股上，周俊宏表示，將以本季營運較不受疫情影響之族群，如記憶體、矽晶圓、PC，以及2020產業展望正面的如伺服器、電動車相關產業，逢低佈局。

(時報資訊)