寬宏(6596)1月合併營收0.69億元，年增35.36％，主要受惠自製藝文展覽「侏羅紀X恐龍水世界」、「勇闖金字塔體驗展」等於去年已提前開幕，加上子公司台灣藝能演唱會工程接單等因素推升營收成長。寬宏表示，原先公司規劃第1季的表演活動較少，預估新冠肺炎疫情對公司整體影響尚屬有限。

寬宏近期陸續揭曉第2季表演名單，2月初甫結束在台北小巨蛋演出、門票銷售超過9成的台語金曲歌后詹雅雯，5月將移師台中；國際美聲天后莎拉．布萊曼6月將於台北小巨蛋演出，預計可吸引近萬人入場；邁入第6年的《Voice Up Concert 讚聲演唱會》也將於4月起在台北Legacy展開，今年將有動力火車、蔡黃汝、J.Sheon、梁文音等11組表演組合登台演出12場，目前J.Sheon場次門票已全數銷售完畢，整體銷售情況亦相當樂觀。

戲劇節目部分則有，重現蘭陵人踏上劇場的故事《蘭陵40 [演員實驗教室] 》將在4月於高雄文化中心、5月於臺中國家戲劇院上演，在導演兼編劇統籌金士傑的帶領下，重新爬梳他們如何成為蘭陵人的故事。音樂劇《國王與我》6月則將在台北國家戲劇院、台中國家歌劇院與高雄衛武營國家藝術文化中心共演出17場，下半年《歌劇魅影》也將接棒登台。

北部流行音樂中心即將於今年4月掛牌、6月開幕，預計將可為台灣藝文表演場館注入活水，北流內「表演廳」最多約可容納6000人，寬宏也會積極爭取租用檔期。

(時報資訊)