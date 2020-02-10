英國周一公告，新型冠狀病毒將對公共衛生帶來嚴重且迫在眉睫的威脅；此舉將擴大英國政府對抗疫情擴散的權力。

英國衛生部表示，內閣大臣（Secretary of State）宣布，新型冠狀病毒疫情的發生或傳播，對公共衛生構成嚴重且迫在眉睫的威脅。英國已制訂防堵疫情進一步擴大的新規定。

該部門指定阿羅公園醫院（Arrowe Park Hospital）和肯茨山公園會議中心和酒店（Kents Hill Park）為英國的隔離設施，並將中國武漢市和湖北省列為「疫區」。

(時報資訊)