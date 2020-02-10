《國際社會》英國宣告新冠病毒為公衛重大威脅，武漢、湖北列「疫區」 15:572020/02/10 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國周一公告，新型冠狀病毒將對公共衛生帶來嚴重且迫在眉睫的威脅；此舉將擴大英國政府對抗疫情擴散的權力。 英國衛生部表示，內閣大臣（Secretary of State）宣布，新型冠狀病毒疫情的發生或傳播，對公共衛生構成嚴重且迫在眉睫的威脅。英國已制訂防堵疫情進一步擴大的新規定。 該部門指定阿羅公園醫院（Arrowe Park Hospital）和肯茨山公園會議中心和酒店（Kents Hill Park）為英國的隔離設施，並將中國武漢市和湖北省列為「疫區」。 (時報資訊) #英國 #新型冠狀病毒 #新冠肺炎 #武漢 #湖北 #疫區 也許您會感興趣 推薦閱讀 引導輿論 陸300記者赴鄂疫區 04:092020/02/06 焦點新聞 美關閉GPS影響世界 中俄不受威脅 04:092020/02/06 焦點新聞 全境淪疫區 發布紅色旅遊警示 陸人今起全面禁入境 04:102020/02/06 兩岸要聞 《美股》警告武肺威脅手機產業，高通盤後升轉跌 09:262020/02/06 財經 台灣虎航宣布 擴大取消3月底前所有澳門航班 15:482020/02/06 生活 高通示警：疫情威脅全球手機產業 04:092020/02/07 財經要聞 工商社論》英國退歐將面臨四大挑戰 04:092020/02/07 財經要聞 防疫升級！指揮中心：廣東列一級疫區 11:162020/02/08 政治 WHO將台灣置於中國大陸疫區 友台國家關切要求更正 16:522020/02/09 政治 挺抗疫情 亞投行將在陸投資緊急公衛基礎設施 10:282020/02/10 財經 財經熱門新聞 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 威力彩頭獎4.65億元開出 獎落台北南港一注獨得 - 財經 - 工商 減產救油價 全球都在看俄國臉色 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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