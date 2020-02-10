儘管新型冠狀病毒疫情持續蔓延，但中國政策與美國經濟數據利多緩和市場擔憂，避險情緒降溫，流入整體股票型ETF的資金大幅增加，依據統計，截至2020/2/7過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金淨流入金額由前週的54.3億美元大增至234.2億美元，其中以美國股票型ETF獲資金淨流入143.3億美元最多，全球股票型ETF獲資金淨流入42.4億美元次之，日本股票型ETF獲資金淨流入20.3億美元，新興市場股票型ETF則為小幅資金淨流入，新興國家中則以中國股票型ETF獲資金淨流入20.8億美元最多。

富蘭克林證券投顧分析，短期疫情影響貿易、觀光旅遊活動與部分供應鏈生產，全球經濟承壓，但預期在全球央行寬鬆政策與美中貿易局勢改善下，全球經濟將延續溫和成長，風險性資產短線震盪無礙中長期多頭走勢；觀察今年以來許多新興國家已採取降息舉措刺激經濟，中國也設立專項再貸款、提供金融機構向疫情防控重點企業提供優惠利率貸款，政策作多有助扮演下檔支撐。建議投資人可趁震盪時分批加碼或以定期定額方式介入，高息資產者首選新興市場當地貨幣債券，股票看好美股、全球股與新興市場股票型基金，或以美國及新興市場股債平衡型基金介入。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，雖然我們維持全球宏觀經濟仍在改善、成長趨於穩定的看法，但新型冠狀病毒事件讓經濟持穩的過程變得更加顛簸，我們預計2020年第一季度經濟將受到打擊，特別是在像中國這樣受病毒事件影響最直接的地區，但是，一旦當事件過去，逆週期政策將支撐經濟出現V型反轉，回復期可能抵消第一季的疲軟，我們將繼續監視疫情的發展並靈活調整布局。

(時報資訊)