美國就業數據意外強勁，但投資人對中國新型冠狀病毒疫情的嚴重程度及企業疲弱的業績報告感到擔憂，周一日經225指數收跌0.60%，為23,685.98點，連續第2日收黑。東證一部指數收跌0.72%，為1719.64點。船運股收跌1.8%，表現最疲弱。因周二為日本國定假日，日股今日交投清淡。

(時報資訊)