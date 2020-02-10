今日亞洲油市，美國原油期貨價格於50美元關卡震盪，目前報價在50.12美元附近。現在產油國雖有減產的共識，但俄羅斯仍未表態。

突發公共衛生事件的爆發使上周油價跌至一年低點，導致從沙烏地阿拉伯到哈薩克等眾多產油國預算受到衝擊，控制著全球約一半石油產量的OPEC+聯盟，正面臨有史以來最大的考驗之一。

石油輸出國組織(OPEC)代表稱，為應對這一突發公共衛生事件，OPEC及其盟國的技術專家上週四（2月6日）建議進一步削減日供應量60萬桶，直到6月為止。由於討論不公開，這些代表要求匿名。其中俄羅斯的立場是關鍵。

上周國際油價下跌2.5%，這連續第五周的跌勢。一位代表表示，他們還建議將目前已經實行的每天210萬桶的減產延長至今年年底，而不是按原計劃於3月到期。

由於主要新興市場國家的石油需求暴跌，導致價格重挫，OPEC+提出了減產的建議，對此俄羅斯表示將在幾天之內做出回應。沙烏地阿拉伯一直在敦促加大減產，而俄羅斯到目前為止一直表示反對，理由是在做出回應之前，需要更多時間來研究證據。

俄羅斯能源部長亞歷山大·諾瓦克(Alexander Novak)上週五稱，將在未來幾天之內作出回應。雖然S&P Global Platts等機構認為需求將出現重大下降，但諾瓦克預計突發公共衛生事件，只會使今年的日需求量溫和減少15萬至20萬桶。

在OPEC決定減產後，油價沒有大幅波動，因為投資者正在觀望俄羅斯的立場。樂觀的結果是，削減60萬桶/天的產量，以抵消主要新興市場國家需求下降的影響。從悲觀的角度看，俄羅斯對召開緊急會議的抵制意味著，在明年3月之前，產量目標可能不會有任何改變。

(中時電子報)