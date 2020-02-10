大陸聯想集團10日正式開工。聯想集團董事長、CEO楊元慶10日透過內部開工郵件稱，公司已經成立了疫情防控小組，從人體測溫到區域消毒，從口罩發放到通風方案，已做好一切防疫準備。並稱希望儘速恢復生產，面對疫情要有「打大仗」的準備。

聯想全球最大、最先進的自有產業基地正是座落在本次重災區的武漢。陸媒先前報導，武漢疫情及復工延遲將不可避免讓聯想短期生產滯後。澎湃新聞報導，聯想集團10日表示，目前生產經營平穩有序，並實施錯高峰等靈活機制，返回聯想集團總部辦公的員工接近30％以上。

楊元慶在內部信向聯想員工喊話，要做好打大仗的準備，這次疫情對中國的影響正逐步顯露出來。一座高速運轉了十幾年的世界工廠猝然斷電，帶來的問題一定是複雜且持續的，復工延遲、物流延緩和消費停滯等問題，將在未來的幾個月甚至更長時間內不停發酵，影響著中國乃至全球的經濟走向。他稱，儘管中國有著充足的政策空間和經濟韌性來面對這些挑戰，強調「要重拾經濟活力與動力，企業儘快恢復生產是不可或缺的要素」。

(工商 )