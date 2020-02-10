大陸國家統計局10日公布，1月份消費者物價指數（CPI）年增率為5.4％，遠高於市場預估的4.9％，亦高於2019年12月的4.5％，創下2011年10月以來的逾八年新高。值得注意的是，1月CPI中的食品價格年增率20.6％，非食品價格的漲幅僅為1.6％。

統計局還公布，1月生產者物價指數（PPI）年增率為0.1％，符合市場預期路透調查預估中值，高於上月的-0.5％，為2019年5月以來最高。

中新社報導，統計局城市司高級統計師董莉娟表示，1月CPI升幅擴大，主要是受春節及新型冠狀病毒感染的肺炎疫情因素影響，此外上年比較基期較低也是因素之一。1月份，新冠肺炎重災區的湖北CPI年增率為5.5％，漲幅與全國大體相當，反映當地市場保供穩價取得積極成效。

路透報導，粵開證券宏觀分析師張德禮表示，應持續關注肺炎疫情後續對CPI的影響。由於缺少口罩等醫療物資，交通運輸部資料顯示目前返程率不足20％，生產恢復緩慢。加之採取了嚴厲的隔離與封城措施，交通運輸受阻，增加了食品等的運輸難度。參考2003年SARS時期經驗，2003年3月～5月全國CPI月增率均值與前三年對應月份均值高0.2％。因此受疫情衝擊，CPI年增率增速回落幅度將慢於此前預期。

1月PPI增速為六個月以來首次轉正。疫情中斷了經濟復甦，國際大宗對此也做出強烈反應，原油、銅、鋁等的價格跌幅都在10％以上。PPI波動主要由生產資料主導，由於復工緩慢，鋼鐵等上游產品面臨著降價壓力，2月PPI增速很可能再度轉為負數，預計為-0.5％左右。

張德禮表示，由於停工、停產和停收，新冠肺炎對經濟的短期衝擊將大於SARS，中小企業面臨著更大的經營壓力，供給收縮，CPI和PPI的壓力持續攀升，後續需要落實各類扶持中小企業的政策，來穩定供給。

(工商 )