星座專家小孟老師10日錄JET節目《命運好好玩》受訪自爆，曾在疫情爆發前到過武漢，他與台商朋友一路從四川、武漢、濟南、武漢以及澳門折返跑，「我是在去年聖誕節去了2天，到當地才發現有6例，幸好回台很健康，沒有任何症狀。」

回憶當時，小孟老師直喊：「真是福大命大。唉唷，不要問我啦，到時候客人不敢找我算命。」他也打趣笑說：「如果真的有，想擁抱的人就是詹惟中，我太愛他、太喜歡他了，詹老師有神佛護體，他不會有事，還會幫我們全身上下淨化。」說完現場一陣笑聲。

(中時 )