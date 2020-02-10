星座專家招認年前到過武漢 「到當地才知有6例」 16:022020/02/10 中時 吳維書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 星座專家小孟老師10日錄JET節目《命運好好玩》受訪自爆，曾在疫情爆發前到過武漢，他與台商朋友一路從四川、武漢、濟南、武漢以及澳門折返跑，「我是在去年聖誕節去了2天，到當地才發現有6例，幸好回台很健康，沒有任何症狀。」 回憶當時，小孟老師直喊：「真是福大命大。唉唷，不要問我啦，到時候客人不敢找我算命。」他也打趣笑說：「如果真的有，想擁抱的人就是詹惟中，我太愛他、太喜歡他了，詹老師有神佛護體，他不會有事，還會幫我們全身上下淨化。」說完現場一陣笑聲。 (中時 ) #星座專家 #小孟老師 #命運好好玩 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 武漢兒童醫院醫生看不下去！出面爆料胡歌真面目 - 娛樂 錄音叫人買疑是衛生紙之亂源頭？女星認：出於好心 - 娛樂 大S狂掃1萬個口罩後「日本不喜歡台灣了嗎」日網紅這樣說 - 娛樂 「陸第一網紅」親拍片宣導防疫 大家卻都在看她下半身… - 娛樂 央視元宵晚會台下這一幕 陸網友鼻酸了 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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