甫獲SBS演技大賞殊榮的人氣演員金南佶，擔任韓國人氣綜藝《家師父一體》最新一期的老師，活力充沛的他一登場便要求成員帶上計步器，更自備韓國傳統畫片和踢毽子等遊戲。平時熱衷走路的金南佶加入演員河正宇創辦的同好會「走路學校」，每天都要走一萬步以上，李昇基等節目成員對此備感壓力，沒想到師父金南佶最後卻因猜拳和打畫片遊戲雙雙墊底，滿腔熱血卻成遊戲黑洞，金南佶與生俱來的綜藝感承包了節目笑點，而該集播出後也創下近期最高收視8.3%，瞬間衝上韓國話題熱搜。

全度妍的女兒曾是李昇基的粉絲，但現已移情別戀。（圖／愛奇藝台灣站提供）

節目中，金南佶也和成員分享自己的靈感秘密，其實來自諧星出演的《喜劇大聯盟》，還透露平時很喜歡揣摩漫畫式的誇張演技。此外，他更換上復古學生制服演出「壞學生」小劇場，在「畫圖猜電影」的環節展現充分的合作默契成功答題，讓他自己都忍不住和製作單位建議：「不應該只是當嘉賓，我應該要固定主持才對。」

除了嘉賓金南佶，節目更安排全度妍當本集師父的提示精靈，梁世炯從電話中聽到招牌笑聲，秒認出是她，梁世炯驚訝表示：「這位真的不常出演綜藝啊！」全度妍身分一公開，便興奮分享女兒是李昇基的電視劇迷，還說：「我收過李昇基的親筆簽名。」李昇基與大前輩的「特別緣分」引來其他成員的羨慕，一旁的陸星材立刻追問：「女兒現在還喜歡昇基哥嗎？」沒想到全度妍沉默以對，引來全場大笑，她開玩笑解釋：「十幾歲的學生變心很快的！」《家師父一體》每周一中午在愛奇藝台灣站熱播中，敬請鎖定。

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(中時電子報)