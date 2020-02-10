桃園市政府農業局謝姓人事室主任，10日一早才剛上班，就在川堂昏倒，緊急送醫仍宣告不治，謝男的妻子也在市府擔任人事室主任，全程陪同卻喚不回枕邊人，市府已前往慰問，將視檢警相驗結果做後續處辦。

農業局謝姓人事室主任10日早上9點多突然昏倒在市府川堂，倒下的巨大聲響引起大家注目，連忙上前關心，施作CPR並叫救護車，謝男同在市府擔任人事室主任的妻子獲悉，也從其他樓層趕抵現場，陪同上救護車赴聖保祿醫院，但謝男仍於上午11點多宣告不治。

農業局指出，謝男3年多前從市府交通局輪調到農業局，工作認真盡責，並不清楚謝男身體狀況，也不知道是否有慢性疾病，僅去年底聽聞他說要安排去做健康檢查，孰料就發生憾事，案發後立即到醫院了解狀況，目前已前往慰問，將視檢警相驗結果從優撫恤。

謝男曾言：「人事業務龐雜繁瑣，從同仁到職開始，一直到退休後有關遺族照護，均與人事單位息息相關，在這漫長期間應隨時依據同仁個別需求，從小處著手，展開客製化服務。」孰料如今卻成為「被服務」的對象。

(中時 )