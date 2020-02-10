泰國東北部呵叻府一名軍人掃射平民造成29人喪生。泰媒調查，起因可能由於賈克潘未收到房地產的交易佣金引發殺機，他槍殺了房地產開發商後才上街濫射民眾。

泰國現役軍人賈克潘（Jakrapanth Thomma）8日下午在呵叻府（Korat）軍營持槍射殺自己的長官和同袍後，偷悍馬車逃出軍營，沿路射殺平民，再逃進Terminal 21百貨公司，造成至少29人死亡和58人受傷。

8日晚間泰國軍警包圍百貨公司，並請來賈克潘的母親希望說服他投降，軍警和賈克潘對峙超過12小時，9日早上將賈克潘擊斃，使得這起濫射事件死亡人數推升至30人。

各界關注賈克潘的殺人動機。總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）9日到呵叻府慰問傷者後接受媒體訪問表示，根據調查小組的資訊，原因和房屋買賣的私人糾紛有關，賈克潘指揮官的親戚牽涉其中。

根據泰國公共電視台（Thai PBS）的調查報導，房地產交易的佣金問題，疑似導致賈克潘殺人。賈克潘的指揮官阿南洛（Ananrote Krasae）的岳母阿儂（Anong Mitchan）是一名房地產發展商，賈克潘替阿儂做仲介工作，從中收取佣金。

報導說，賈克潘說服幾位同袍向阿儂購買房地產，賈克潘獲得多數交易的佣金，但最後一筆佣金約5萬泰銖（約新台幣4萬8100元）卻遲遲未收到，向阿儂催款多次。

8日賈克潘到阿儂家中談判，由阿南洛居中協調，但談判破裂後，賈克潘開槍殺了阿儂和阿南洛，屋內另一名陸軍士兵也因此受傷。

不過，阿儂的先生宣稱已將最後一筆佣金交付給另一名仲介，並要求他把錢轉交給賈克潘，賈克潘沒收到錢，因此覺得自己被騙。

報導說，賈克潘槍殺阿儂和阿南洛後回到營區，拿了他的步槍和一些彈藥，並到軍械彈藥庫偷了一把HK步槍、M60機槍以及超過700發子彈，接著駕駛悍馬車衝出營區，隨機射殺路上因為萬佛節準備前往佛寺禮佛的民眾。

(中央社)