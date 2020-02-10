新冠肺炎（NCP）疫情延燒，中國南京半封城，台資金融業也隨之因應。永豐銀行指出，永豐銀行南京子行原本預計2月10就可復工，但因復工流程因素，公告延至2月17日復工。

南京市政府辦公廳1月29日時公告，南京市域內所有企業復工復業時間不得早於2020年2月9日24時。不過，實際的復工流程相當繁複，據建鄴區人民政府規定，2月10後經審批可復工企業包括：區內疫情防空物資生產、流通市場保供、金融業、承擔國家重大專項和任務、工業生產、其他涉及重要國計民生的企業、餐飲業（僅限外送，不允許堂食）。

據了解，永豐銀行（中國）原訂1月31日開工，但因應新型冠狀病毒肺炎疫情影響，上海分行、廣州分行、成都分行都已在2月3日復工，而南京總行營業部原訂2月10日復工，但因復工要再經過檢查審批，因此延至2月17日復工。

據銀行局2月6日統計，目前在台資銀行在南京有據點的包括富邦華一子行南京分行、彰銀南京子行與分行、永豐南京子行，分別有0人、29人、16人留守在當地，當地2月3日已開始營業多採2班人員輪班維持基本的運作。

(工商 )