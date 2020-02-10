雲品國際酒店股份有限公司〈雲品，2748〉公告1月合併營收達2.86億元，受惠1月適逢春節連假與尾牙、工商宴會旺季期間，帶動1月營收表現改寫歷年同期新高水準，並較去年同期成長7％。

展望後市，由於1月底於台灣地區出現2019新型冠狀病毒（俗稱新型肺炎）確診案例，後續疫情致使2月之後情況難以預料，使得部分住房、春酒宴會活動訂單遞延或取消，預估對整體旅遊產業及雲品國際都將有很大衝擊，雲品審慎保守看待市場情形，將藉此機會更優化體質，並多管其下開源節流，期待疫情趨緩後的遞延訂單陸續完成認列及旅遊需求回升，能夠挹注公司全年整體營運。

雲品表示，1月旗下日月潭雲品溫泉酒店受惠於春節國人旅遊假期及觀光局國旅秋冬補助延長挹注，加上公司於旺季期間持續強化訂房結構優化，提升線上網路平台、官網訂房等推廣，推出優質豐富的住房及餐飲優惠活動，尤其於春節假期期間整體住房率達9成以上之表現，進一步帶動1月日月潭雲品溫泉酒店平均房價表現。此外，館外餐飲事業與外燴需求暢旺、以及頤品大飯店旗下新莊館、新店北新館1月承攬工商尾牙及婚宴活動桌數亦明顯較去年同期增加，皆係帶動雲品1月營收繳出歷年同期新高之關鍵。

雲品進一步指出，由於公司擁有日月潭雲品溫泉酒店、君品酒店及館外餐飲頤品大飯店等良好品牌價值，並積極推動館外餐飲業務多角化布局與旗下品牌整合綜效之加分，強化頤品大飯店宴會接單表現、積極拓展君品Collection宴會平台業務提升。雖然旗下住房、館外餐飲業務自一月底起受新型肺炎疫情消息影響，有出現企業春酒訂單取消或遞延的影響，喜宴部分的取消或延期則幅度較小。

雲品與母公司雲朗觀光集團為新型肺炎防疫工作，積極落實進出飯店旅客、員工及廠商測量額溫，並在各出入口放置乾洗手機，此外，在公共區域的電梯、手把及電話等用具則定時消毒，客房中更採用大型醫療級紫外線殺菌機守護住宿房客安全，並要求第一線服務同仁與後勤單位執勤時全面配戴口罩，一起守護顧客與員工的健康。即日起，在母公司雲朗觀光集團旗下各飯店官網訂房，不同專案可享有不同的加值優惠，如君品酒店國人住宿專案、旅遊同業專案、住宿券升等加值專案、日月潭雲品花蓮翰品聯賣住房專案、雲品2020 食全食美一泊五食等住房活動，以優質品牌形象及集團資源帶動各館住房表現。

展望2020年第一季，雲品抱持審慎保守的態度，除了針對飯店館內進行消毒與防疫外，將與顧客溝通訂單遞延，以減少企業客戶取消春酒對營運帶來的影響，因此預期疫情減緩後，可望出現一波用餐宴席與住宿的需求產生，另外，雲品溫泉酒店原定於年中將開始進行5樓與6樓的第二期客房翻新計畫將提早開始動工，同時在抗疫期間進行集團旗下飯店設施的細部整修與保養清潔，提升飯店的競爭力。雲品將持續優化服務與產品，並持續深耕集團專注的國旅市場，包括君品酒店、雲品溫泉酒店、頤品大飯店、君品Collection宴會平台、「皇家薇庭」委託經營管理及外燴等多角化業務布局，以期在暫時性疫情過後，能夠加大未來成長動能，擴大市場占有率。

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