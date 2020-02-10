中新網報導，根據智聯招聘公布的最新春季求職競爭週報顯示，春節後第一周的平均招聘薪酬為每個月人民幣（下同）9,311元，較上年同期大幅增長14.52％。在各類行業中，金融業招聘薪酬依然領先。

報告顯示，智聯招聘基於全平台2月3日～7日的招聘和求職大數據作為春節後第一周的樣本進行觀察分析，並結合近一周收集的調研數據進行綜合解讀，調研共收集到14,574份有效問卷。

報告指出，春節後復工第一周的企業招聘職位數較2019年同期下降71.66％，求職市場降溫明顯。相對於企業端，求職者針對疫情影響的調整更為靈敏，履歷投遞數量較上年同期銳減83.35％。因此整體職場競爭指數（競爭指數=求職者簡歷投遞數／企業招聘職位數）為7.8，較去年的13明顯下降。

熱門行業依然以房地產為首，房地產行業競爭指數達14.5。春節復工後第一周，房地產／建築／建材／工程競爭指數為14.5，領跑全行業，金融相關行業依然在疫情防控時期保持熱門。另外，隨著人們的消遣方式主要轉化為在家中上網和刷劇，文化傳播行業熱度進而上升，競爭指數達到9.4。

報告顯示，為企業提供專業服務／諮詢的相關行業逆勢而上，節後第一周招聘職位數在所有行業中的占比為6.18％，較2019年同期上漲1.5個百分點。

(工商 )