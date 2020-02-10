漢來美食（1268）公告1月營收 4.79億元、月增38％、年增33%，創單月歷史新高。

展望後市，漢來美食在台灣地區將持續拓點展店，包括旗下漢來海港、上海湯包、五梅先生（小蔬食）、潮之鍋物（小火鍋）新型態個人鍋等均有展店規劃。另外，今年第四季亦將開出中式菜系的另一新品牌，主攻小資外食及小家庭客層。

漢來美食一月業績創歷史新高，主要原因是年農曆春節假期全落在１月，加上漢來海港餐廳餐價自1月起略為調漲，推升業績顯著成長。

漢來美食表示，今年農曆年前年節禮盒和年菜預訂明顯感受較往年更為熱絡，銷售營收亦衝破歷年紀錄，而農曆春節過後以往是許多公司行號舉辦春酒的時候，也算是延續年節後聚餐暢旺的一個小旺季，唯今年因有不少民眾對疫情期間的聚會用餐存有疑慮，２、3月份的大型宴會明顯減少。為因應疫情影響退訂及延期的狀況，漢來海港春酒專案原訂2月底截止，今年特別延至4月底，大型宴會已付訂的公司行號也可選擇採購漢來禮券贈送員工小型聚餐使用。

因應目前到店消費顧客減少的情況，漢來美食已積極規劃在全台各地餐廳品牌推出外賣與外送服務，包括漢來蔬食、福園台菜、巨蛋翠園、漢來軒、名人坊（敦化店／大直店）等餐廳，均開出雙人、四人等適合小家庭用餐的實惠組合，價格從520元到3880元不等，多樣的套餐滿足不同的美味需求。其中漢來軒與巨蛋翠園還另外規劃1人超值便當，包含主食與多樣配菜，以180元到398元不等的超值價讓民眾能輕鬆又安全的品嘗到五星美味。

漢來美食新超市火鍋品牌潮之鍋物也規劃推出外帶個人獨享鍋超值價288元，湯頭有麻辣及汕頭兩款可供選擇，肉品則搭配經典雪花牛或黑豚1983梅花豬，另外還有最受歡迎的炙燒握壽司獨享組合（4貫）138元及共享組合（8貫）268元。此外，為因應不想出門民眾的用餐需求，也擬與外送平台合作，推出外送到府的精緻餐點，希望能開發新客源，並對彌補業績缺口有所幫助。

(工商 )