武漢肺炎疫情持續延燒，第一線的醫護人員忙到都沒時間好好休息，更別說已經許久沒與家人見上一面。日前在武漢有名護理師因在隔離病房中照料病患，漏接了親人打來的求救電話，沒想到當她回家後，發現大伯已倒地身亡，這讓她悲痛欲絕，「為什麼我每日奮戰在患者身邊，卻救不了自己最親的人」。

根據陸媒報導，任職於武漢同濟醫院感染科三病區的護理師張霓，在上月18日晚間，她一如往常前往大伯家中送飯，不過敲門呼喊了將近20分鐘都沒人回應，驚覺事態有異，張霓緊急撬開門鎖，一進門發現大伯倒在地上，已經沒了呼吸心跳，經確認大伯已過世5小時之久。

事後，張霓打開大伯的手機查看時，發現對方撥出的最後一通電話，竟是打給自己的，但當時張霓正在隔離病房照料病患，並沒有隨身攜帶手機，也因此錯過了大伯的求助電話，這個事實讓她相當內疚且崩潰。

張霓透露，父親在她1歲時就因車禍過世，母親後來也改嫁，是大伯和奶奶一手拉拔她長大，在張霓心中早已將大伯視為自己的「爸爸」，雖然對方身體一直不好，卻從不說出口，也未曾在上班時間打過電話給她，沒想到這是第一次，竟也成為了最後一次，讓她深感悲痛。

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(中時電子報)