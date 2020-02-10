武漢肺炎疫情越演越烈，全台口罩需求量大幅提高，行政院日前也推出口罩實名制販賣。彰化的口罩工廠華新醫材，從大年初三開工後，就24小時的輪班工作，不僅讓裡頭的員工都累慘了，連機器都必須停機檢修。這讓口罩工廠的老闆看在眼裡十分不捨，決定放底下的員工放假休息1天，希望民眾可以體諒。

彰化田中的口罩大廠華新醫材，配合政府徵用醫療及平面口罩生產，目前共有4個生產線，早晚2班23名員工輪值17小時，若再加上軍方的人力，1天能生產25萬片的口罩，配合為了因應1天400萬片的市場需求，華新醫材的員工連續加班趕工，不僅僅員工的身體吃不消，連機器也可能出現問題，所以華新口罩的董事長鄭永柱宣布停工1天，讓大家都能喘口氣。

由於現在疫情未控制下來，政府的口罩徵用政策應該會延長，加上政府將開始徵用N95口罩，wk 因N95口罩製作難度更高，1天大約能生產6千個，估計增加2班產線可達1萬個，但鄭永柱考量到未來要打持久戰，希望讓連續13天加班讓員工好好休息，機器也能維修，並規劃好人力安排，才能因應接下來的挑戰。

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(中時電子報)