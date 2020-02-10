時代力量立院黨團總召邱顯智今日接受記者電訪表示，針對武漢肺炎疫情問題，時代力量將要求安排行政院長蘇貞昌赴立院專案報告說明紓困預算，並待了解後會再研議提出時力版的紓困條例。

武漢肺炎疫情對我國產業衝擊，行政院近期將對此提出紓困專案，國民黨立院黨團也擬定500億特別紓困條例草案，國民黨立院總召林為洲今日也表示這些案子都有急迫性，希望立法院盡快開議排案審查。

邱顯智說，武漢肺炎疫情對我國的觀光、交通或是其他產業都將有所波及，但影響的範圍到底有多大，這部分需要行政院等相關部會整合訊息後才會知道。

邱顯智另指出，以當年SARS疫情紓困為例，500億特別預算中，有70億是自籌，430億是用舉債方式處理。而行政院未來打算提出的專案，其預算財源要自籌還是舉債？會不會規避預算法監督？這部分將要求行政院說明。

邱顯智另也提到，時代力量的立場一向主張立院越早開議越好，而目前立院這邊要到14號才黨團協商，結束後才有可能開議，因此時代力量主張在最快的時間，也就是18號就馬上開議。

(中時 )