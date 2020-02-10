王惠美說，也要感謝指導教練黃雅菁慧眼識英雄及黃少麒教練的指導，在大家齊心努力下，讓怡津得到如此亮眼的成績。（吳建輝攝）

彰化縣二林工商陳怡津同學，今年參加全國健力錦標賽，勇奪４金牌還打破３項全國紀錄，更成功入選為亞洲盃選手，彰化縣長王惠美10日特別到二林工商，頒發表揚狀及獎助金，王惠美說，希望怡津同學繼續努力，將其訓練成果充分展現，奪下好成績

彰化縣長王惠美表示，陳怡津同學在今年全國青年盃健力錦標賽，獲得高女組４面金牌，還打破蹲舉、硬舉及總和等共三項全國紀錄，並成功入選亞洲盃選手，希望怡津未來能夠繼續努力，將辛苦訓練的成果，盡情的發揮出來，繼續為台灣爭光，為彰化爭光。

王惠美說，除了怡津勤奮練習外，也要感謝劉校長及老師們的用心，特別謝謝指導教練黃雅菁慧眼識英雄，還有黃少麒教練的指導，在大家齊心努力下，讓怡津得到如此亮眼的成績；縣府也與民間團體合作，共同推廣體育運動，培育優秀的選手，提升彰化運動風氣，並留住人才，讓彰化健兒繼續在體壇上發光發熱。

陳怡津同學從埤頭國中體育班畢業進入二林工商，在教練黃雅菁的鼓勵下，加入健力項目，在去年亞洲青少年健力錦標賽，勇奪3金1銀，在同年8月到加拿大比賽勇奪1銀2銅，更獲得青少女組最佳舉重獎的殊榮，辛苦訓練的成果逐漸展現出來，而在今年全國青年盃健力錦標賽更大放異彩，成績表現相當亮眼。

(中時 )