歷經1年的工期，高雄市岡山區往來永安、彌陀的幹道河華路及巨輪路旁的人行道修繕日前完成，民進黨立委邱志偉說，透過人行道鋪面改善並配合無障礙坡道調整，完整建置無障礙系統，還給行人一個安全舒適的步行空間，之後舉辦籮筐會也能讓各地來的遊客留下良好印象。

河華路與巨輪路是許多大車必經之處，但以往人行道損壞嚴重，行人往來、險象環生，邱志偉向內政部爭取5500萬元經費，將沿線共1.5公里重新鋪設人行道地磚。日前已經完工啟用，平整的路面加上草木蓊鬱，人行往來更安全也愜意。

河華路及巨輪路也是每年岡山舉辦3場籮筐會的主要場地，活動深具在地特色，每次都吸引大批人潮，隨著媽祖誕辰（農曆3月23日）將至，新完工的人行步道將讓參加籮筐會的遊客往返無礙。而河華路沿途還有多家岡山特色名產羊肉專賣店，平坦舒適的人行道讓民眾往來更安全。

此外，對於該區路段的整治，包含道路路型不一、部分路段沒有機車專用道及安全島，以及巨輪路留設樹穴過小，出現竄根現象，導致路面多處隆起破損，影響行人安全。此「前瞻基礎建設提昇道路品質計畫」工程也將這些問題解決，完工後的人行步道平整，還增設單車道，也將河華路與巨輪路路型改為一致。

(旺報 )