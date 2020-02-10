台中市政府教育局為因應新冠肺炎疫情，教育部宣布全國高級中等以下學校延後至2月25日開學，配合中央流行疫情指揮中心決議，調整國民小學資賦優異學生鑑定安置作業部分期程，讓師生、家長安心並維護學生參加鑑定的權益。

教育局長楊振昇說，今年國民小學一般智能資賦優異學生鑑定，原就讀學校校內初審時間延後至3月4日前；初選報名時間調整為3月5日至3月6日，依鑑定組別及選擇的鑑定試場，至國立台中教育大學附設實驗國民小學、西區忠孝國民小學或豐原區瑞穗國民小學報名。

教育局表示，初選鑑定時間則維持於3月21日辦理，另校內符合報名資格且有意願參加鑑定的學生人數達5人以上，請學校以團體方式報名。

楊振昇指出，國民小學資賦優異學生降低入學年齡鑑定報名及鑑定時間不變，請有意願報名者於2月17日至2月21日至北區太平國民小學輔導室報名；縮短修業年限（全部學科跳級）鑑定安置初選報名時間則調整至3月2日。

教育局強調，為因應延後開學，該局以全力防疫及維護學生權益為優先考量，調整國民小學資賦優異學生部分鑑定報名期程，如造成家長不便，請多加見諒。

(中時 )