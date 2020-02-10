因工作天數減少，沛波鋼鐵(6248)2010年元月營收1.86億元，月減33.94%，年減35%。公司認為受新冠肺炎疫情衝擊僅是遞延需求，今年全年市場仍旺，公司營運展望樂觀。

沛波為台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠。沛波總經理葉俊良表示，受到農曆春節假期工作天數減少，影響單月營收表現，第一季又適逢鋼筋加工業的傳統淡季，預估3月以後業績可望回復成長軌道。

葉俊良指出，鋼筋為內需導向產業，建築工地為戶外工作型態，加上公司旗下工廠皆在台灣，因此生產不受新冠肺炎疫情影響，公司目前營運一切正常，會謹慎觀察後續疫情與市場變化。

從市場需求來看，沛波表示，來自各項基建、都更及廠辦興建等對鋼筋加工的需求還是相當強勁，整體市場展望仍佳，即使受新冠肺炎疫情衝擊也僅是遞延需求，應是短空長多，公司對今年整體營運持樂觀看法。

(時報資訊)