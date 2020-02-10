受到今年元旦起政府針對機車汰購換新補助政策影響，機車市場呈現觀望，元月機車市場掛牌量年減31.13%，其中，電動機車受到地方政府補助未全面公布導致掛牌數大減更劇烈，但從電動機車市場接單表現來看，Gogoro的智慧電動車聯盟元月份接單為4,726張訂單，僅較去年同期減少不到兩成，電動機車市場接單表現維持穩定。

今年政府擴大汰舊換新市場規模，只要是2007年6月30日前出廠之燃油機車，不再僅限二行程機車，以汰購電動機車為例，行政院環保署補助重型5,000元、輕型3,000元，無論新購或汰購電動機車皆另享有經濟部工業局補貼7,000元，加上各地的地方政府補助並依車型不同享有11,500元~23,000元高額補助；以目前補助最高的花蓮縣為例，地方環保局補助1,000元，加上花東基金10,000元補助，最多達23,000元購車補助金額。

政府為加速淘汰老舊機車祭出汰舊換新補助政策，電動機車龍頭Gogoro響應政府政策並推出行銷活動，呼籲民眾先查看行照背面所載之出廠日期，凡符合汰購資格者即加碼贈送「5萬元車對車碰撞損失保險」，且強調購買電動機車全台皆享有補助，不必擔心七期環保法規對於燃油機車市場可能造成的價格波動。

(時報資訊)