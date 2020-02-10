富邦媒(momo)(8454)公告109年1月合併營業收入約為49.3億元，年成長15.1%，創下歷年同月新高，看好過完年後瘦身及西洋情人節商機，momo積極推出各式促銷商品活動，希望能推升2月業績。

雖然1月逢總統選舉干擾及農曆春節，通常為全年最長且銷售最淡的假期，富邦媒momo自結1月合併營收為49.3億元，年成長達15.1%，創下歷年同月新高，其中momo網路購物在春節前辦年貨、氣溫驟降防寒需求、防疫情事推升買氣，1月合併營收較去年同期成長20.3%，佔比達89.1%；而行動購物營收年增33.7%，持續保有高成長。

看好過完年後瘦身及西洋情人節商機，其中過完年後瘦身商機顯現，2月至今銷售已較去年同期飆升逾1倍，買氣持續攀升中，momo購物網看準居家健身需求持續狂飆，即日起至2月17日推出《年後瘦身甩肉5折up》活動；針對西洋情人節緊接著到來，momo購物網自2月12日至2月15日限時推出《愛你愛妳》節，精選各式情人節夢幻逸品，momo電視購物也推出情人節活動《愛情來找茶》等活動，希望能推升2月業績。

(時報資訊)