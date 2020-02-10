投資人對中國新型冠狀病毒疫情的經濟影響越來越擔憂，周一南韓KOSPI指數收跌0.49%，為2,201.07點。外資今日賣超韓股3032億韓元。

截至目前為止，中國的新冠肺炎致死病例已超過900人。

南韓的社會諷刺電影《寄生上流》（Parasite）在美國奧斯卡金像獎勇奪最佳影片等4座大獎，其製作公司Barunson E&A收盤大漲19.3%，發行商CJ ENM漲2.4%。

韓元微貶0.05%，收在1,187.1兌一美元。

(時報資訊)