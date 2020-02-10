因應新冠肺炎，嘉義縣政府教育處持續關注疫情發展，並進行多項防疫措施。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

教育處指出，各校防疫物資，若有不足或設備老舊等，也已立即採購。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

因應新冠肺炎，嘉義縣政府教育處持續關注疫情發展，並進行多項防疫措施，針對各校最關心的口罩需求，教育處表示，已統計各校需求量並向中央回報，近期會有結果，其他物資如消毒液、酒精已陸續準備中，期望能與學校共同努力，阻絕病毒於校園之外。

教育處指出，已責成各校成立防疫工作小組，啟動防疫機制，盤點防疫各項需求，購足與整備物資，強化聯繫網絡與訊息傳遞更新，確保對疫情的掌控，另外，還調查若學校防疫物資，若有不足或設備老舊等，教育處也立即採購。

教育處說，包括研擬防疫工作指引SOP、檢核表等，還發送防疫宣導海報，加強宣導以增進師生、家長等對疫情的正確認知。教育處長陳添丁10日到民雄鄉民雄國中及溪口鄉柳溝國小了解防疫作為，並撥交耳溫槍及酒精，強化學校防疫裝備。

陳添丁表示，民雄國中為縣內大校之一，師生數與校內場館空間相當多，在室內活動時，請務必注意通風性及個人衛生，防疫視同作戰，不能輕忽，必須落實執行，建構安全無虞的校園。

(中時 )