太陽能廠益通因為終止太陽能電池業務，連續6個月營收為零，已於1月13日終止上市。益通公告表示，董事會通過，公司解散基準日訂為3月31日，並且撤銷股票公開發行。

益通公告指出，因於去年6月21日經股東會決議停止太陽能電池業務之生產，且去年6月～11月已連續6個月公告營業收入為零，經櫃買中心依其業務規則第12條之2第1項第7款規定應予終止有價證券櫃檯買賣之情事，證券櫃檯買賣中心爰依同條第4項規定，公告公司有價證券自今年1月13日起終止櫃檯買賣。

此外，綜觀國內外太陽能之發展趨勢，因目前在太陽能市場產品價格劇烈下跌環境下，短期內實難以回復有效之產能利用率狀況，又因公司與基益公司就原有租賃廠區（B、H棟）訴訟爭議之限制，無法隨著產業結構改變而作適當調整，在生產成本無法與市場競爭下，致使公司停止生產太陽能電池之業務，因而擬解散本公司，解散基準日訂為109年3月31日。

同時公司已將進行解散清算程序，因而擬向金管會證期局申請撤銷股票公開發行。因為公司擬解散，董事會亦授權公司代表人全權代表公司處分現有相關資產等事宜。

(工商 )