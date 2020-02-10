新加坡昨天新增3起武漢肺炎確診病例，其中2例近期未去過中國，感染源不明。新加坡累計病例總數目前達43起，其中6人康復出院，但也有6人病危。

新加坡衛生部公告指出，這3起新增的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例，包括2名新加坡籍男子與1名孟加拉籍男子，他們近期內均沒有赴中國，感染來源不明。

新加坡7日提升「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級，從黃色調高到橘色警示。由於橘色僅在最高等級的紅色之下，代表目前疫情嚴重，疾病容易傳播，但在新加坡還沒有廣泛傳播或已受到控制。

新加坡目前在醫院治療的37名病患中有6人病危，其他31名患者情況穩定或好轉。

衛生部指出，22起境內感染確診病例中，有15起證實與可能是感染群的3個群體有關，包括新加坡基督生命堂、永泰行保健品商店與君悅酒店的國際會議。另外7起仍在追蹤調查。

新加坡聯合早報今天社論呼籲團結一致對抗疫情。社論分析，部分新加坡人在調升警戒等級後，到超市搶購和囤積食物與民生用品，社群媒體也轉傳貨架被清空、擠滿排隊購物人潮畫面，引起不必要集體恐慌。

社論指出，這種不理性行徑，不利於社會集體沉著應對疫情，不必要地添亂。

新加坡因應民眾囤積搶購，職總平價超市限購民生用品抑制囤積，並說明日常生活必需品貨源穩定，限制購買數量，希望消費者不要囤積貨物。

新加坡各級學校強化防疫因應措施，諸如暫停校際與外部活動，範圍包括校際賽事、訓練營等，另也會錯開學生的休息時間。另外，新加坡有大學從今天起取消超過50人以上出席的大型講堂課程與活動。

新加坡從1日23時59分起，禁止所有過去14天內曾到過中國的旅客入境新加坡或在新加坡轉機，也禁止任何持有中國護照的旅客入境新加坡，不過，如果已有一段時間未入境中國，移民與關卡局或許會斟酌處理。

(中央社)