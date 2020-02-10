因新型冠狀病毒肺炎(簡稱新冠肺炎，NCP)疫情持續升溫，中國大陸有眾多城市宣布封城、延後復工，影響範圍持續擴大。因疫情影響，在華為(Huawei)已提早宣布預定在 3 月份舉辦的開發者大會將以直播方式進行後，小米(Xiaomi)也宣布訂於 2 月 13 日舉行的小米 10 新品發表會，將不會有線下活動，僅以線上直播方式進行，延續了因本次疫情而來的產業趨勢。

針對即將發表的小米 10 系列新品，小米官方微博宣布將於 2 月 13 日下午 2 點舉辦發表會，不過因為新冠肺炎疫情，僅提供線上直播形式。根據先前網路上的相關新聞，小米預計將會推出小米 10、小米 10 Pro 兩款手機新品，預計都將用上高通 Snapdragon 865 處理器。而小米先前已發出新聞稿，確認將會採用美光全球首度量產的 LPDDR 5 DRAM。再加上小米集團副總裁常程在新浪微博寫到：「2020年安卓高階旗艦手機，驍龍865+LPDDR5+UFS 3.0缺一不可」的說法，也預告了本次小米 10 在硬件規格上的強勢。

小米 10 系列預計將會採用先前已經在 MIX Alpha 概念手機、小米CC9 Pro 當中採用的一億畫素影像感測器，整體預計都將是四攝組合，因為高畫素的緣故，在變焦能力上的表現可以期待。小米 10 系列也預計全線採用三星 AMOLED 螢幕，支援 90Hz、120Hz 螢幕更新率。電池有望上看 5250 mAh，支援超級快充以及最高 30W 無線快充技術。

在小米發表小米 10 系列新機之前，來自南韓的電子大廠三星(Samsung)已確定將於美國舊金山時間 2/11 上午 11 點（台灣時間 2/12 凌晨 3 點）發表全新產品，根據先前傳聞預計將有新款可折疊螢幕手機、全新 S 系列手機，另外可能還將推出全新 Galaxy Watch 智慧手錶、Galaxy Home Mini AI 音箱，以及 Galaxy Bud+ 耳機等新品。換言之，本周將至少有兩款 Android 年度旗艦新機登場，安卓陣營的粉絲們期待嗎？

(中時電子報)