對於「武漢專機」議題，在網路上被罵「人渣」的政治評論家黃暐瀚，今（10）日在臉書一一回應爭議。

首先他說，有「三個如果」，如果都是真的，不要說網友怒，他也怒、也會開罵！

這3個如果分別是：

如果「武漢專機」，真的把血友病童排擠，拉下了名單，換不要緊的人上飛機。

如果「武漢專機」，裡頭只有5、60人符合優先要件，其餘都是混進來的。

如果「武漢專機」，被刻意偷塞了1位「確診病人」，要把病毒送來台灣，木馬屠城。

黃暐瀚分析：

第1個如果：是否真的把血友病童排擠？

黃暐瀚指出，這位血友病童，14歲，住高雄。

爸爸台灣人，媽媽湖北人，一月19跟著媽媽去湖北荊門探親（應該是見外公外婆），1月23武漢封城，1月24荊門管制，他的用藥只能用到2月8日，急著回來。

病童母親說，荊門到武漢需要申請（距離250公里），趕不上第一班專機，所以打算搭「第二班」，但後來第二班遲遲開不出，眼看藥快用完了，急得要命。

2月9日晚間，當地台商會長排除萬難，把藥品送到母親手上，暫時解決燃眉之急。

黃暐瀚質疑，這樣還能說，害血友病童「不能回台灣」是被第一波班機的247人排擠嗎？網路上說的好像他到機場候機，卻被特權取代登機一樣！

第2個如果：「武漢專機」裡頭只有5、60個人符合優先要件，其餘都是混進來的。

黃暐瀚引陳亭妃臉書說，「傻眼至極！真的太誇張了！...首批回台的班機上，竟然有大概有180位左右，將近7成的乘客都是非屬老弱、慢性病需要醫療資源者及短期滯留的國人！」

黃暐瀚引述大陸網友的留言：「247名旅客中，未滿18歲的少年兒童61人，60歲以上老人24人，已知慢性病患者13人，這是國台辦公佈的資料」「所謂確診病例，國台辦也去電話詢問患者當事人，答覆是無任何症狀，無確診通知書」。

黃暐瀚認為，到底「臨時滯留」、「未滿18歲」跟「60歲以上」各自多少人？持中華民國護照幾人？陸配幾人？陸委會其實可以明說，這與「個資法」無關，說開了，才能明白。

最後，第3個如果，就是武漢班機上那一位確診病例，他到底是誰？還是什麼「無關緊要」的人？所謂「被偷塞進來」、「名單外的人」到底實情如何？社會如果能清楚知道他的登機過程跟身份背景，紛爭爭吵，自然會減少。

黃暐瀚強調，現在是在對抗「病毒」，不是在對抗「病人」。

(中時電子報)