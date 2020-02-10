大陸抽砂船連年越界作業，導致金門海岸大退縮，金門地檢署祭出重罰嚴懲手段，今天再拍賣「翔進96號」抽砂船，吸引4家競標出價，最後以51萬8888元成交。

金門地檢署主任檢察官吳文城（中）召集組成拍賣小組，專責規畫和執行作業。（金門地檢署提供）

這是金門地檢署基於維護國安、保衛國土2大原則，自2017年至2019年間，陸續拍賣陸籍「遠泰99號」、「順興929號」、「宏興769號」、「海潤9688號」抽砂船，總價新台幣5051萬7000元後，再次對扣押的陸籍抽砂船依法拍賣。

該署主任檢察官吳文城召集組成拍賣小組，專責規畫和執行作業，這次共有通訊投標0件、現場投標4件。在審查各投標人及保證金等資格，最後以51萬8888元拍出，再次展現維護國土及保護環境生態的鐵腕手段，也以具體行動彰顯「無人能因犯罪獲利」之刑罰政策。

大陸抽砂船連年常態性越界作業，導致金門北海岸地形、地貌蛻變，出現大幅崩塌退縮現象，引起學術單位的高度關注，當地民眾也憂心再不加強取締，繼續任由情況惡化，必將讓金門變形，連地圖都可能要重繪。

檢察長洪家原強調，越界抽砂嚴重破壞國土、危害國安，並影響生態環境，侵害法益甚鉅，金門地檢署自當從嚴訴追，同時也公布標的船隻的查扣、拍賣訊息，一來有效遏阻跟進再犯，二來也落實法務部宣示加強偵查中實施扣押物變價拍賣程序，以彰顯執行剝奪犯罪不法所得的政策。

(中時 )