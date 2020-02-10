郵輪鑽石公主號新冠肺炎確診病患人數目前已達130例，船上包含了20多位台灣民眾，台灣魔術師陳日昇也是其中一員，今日他再度發聲，希望台灣政府能帶回船上20多位台灣人做隔離管制跟檢疫，「不要拖到真的來不及」！

陳日昇自從被隔離在鑽石公主號上後，幾乎每日都會不斷更新船內狀況，直到今天下午郵輪上的新冠肺炎確診病例達到130例後，他也趕緊在臉書上向政府喊話，就是希望政府能夠將鑽石公主號的20多位台灣人接回去做隔離管制、檢疫。

陳日昇指出，希望疾管署能針對此事做說明，台灣相關高層能給予船上的台人一個方向，「人數不多，不會佔用太多醫療資源，希望盡快處理...不要拖到真的來不及！」

今日下午指揮中心記者會上有媒體詢問到是否有計畫接回鑽石公主號上的台灣人，對此，監測應變官莊人祥表示，正在了解其他人的做法，另外也持續在跟日方連繫中。

(中時電子報)