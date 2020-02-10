大陸新型冠狀病毒肺炎持續延燒，李嘉誠基金會10日表示，面武漢前線醫護為拯救病患作出無私奉獻，竭力抗疫，基金會今透過中聯辦賑災專戶，捐資1億港元，支援武漢前線醫護。

香港信報報導，李嘉誠基金會稱，原計劃把捐款連同醫護物資一併發放，但籌措和組織物資運送皆具挑戰性，故10日決定捐款先行，物資隨後補上。

基金會表示，在抗疫道路上，醫護的專業和無私，一脈相連；香港醫護前線在各單位上守護香港，基金會正盡一切努力，在全球搜尋醫護物資，期望盡快為香港醫護人員紓解燃眉之急。

報導稱，據不完全統計，截至2月10日，香港社會各界已通過中聯辦和其他管道，向大陸捐款累計折合超過人民幣（下同）10億元，一些社團和機構還從海外採購口罩、護目鏡、防護服、手術衣、醫用手套、酒精消毒液等防疫物資和醫療設備，送往大陸抗疫一線。

連日來，通過中聯辦賑災專戶向大陸捐贈的除了李嘉誠基金會捐款1億港元，用於武漢防疫抗疫工作；世茂房地產捐款3千萬港元；香港福建社團聯會捐款300萬港元；港區婦聯代表聯誼會捐款300萬元港元等。

社會各界方面，香港地產商恒地聯席主席兼董事總經理李家傑及李家誠以家族名義捐款1,000萬元，作為恒基兆業設立抗疫基金的啟動資金；新世界中國地產行政主席鄭志剛捐款1千萬元予中山大學附屬第一醫院；恒隆地產撥款1千萬元成立抗疫基金，九龍倉注資1千萬元予九龍倉緊急支援基金用以抗疫。

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